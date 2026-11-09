У віці 69 років пішов із життя екснападник Галатасарая та дворазовий чемпіон Туреччини

На 70-му році життя перестало битися серце колишнього нападника Галатасарая та дворазового чемпіона Туреччини Джевада Преказі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причини смерті не розголошуються.

Югославський футболіст албанського походження народився у серпні 1957 року.

Преказі є вихованцем югославського Партизана, у першій команді провів 153 матчі, у яких відзначився 19 голами, та тричі виграв внутрішню першість.

У 1984 році перейшов до складу Хайдука, проте там не затримався надовго і вже у наступному році став гравцем американського Балтімор Бласт.

Утім, й там нападник провів нетривалий час. Зрештою у тому ж 1985 році гравець доєднався до Галатасарая, де провів одні з найкращих років своєї кар'єри.

Протягом шести років Преказі провів у турецькому гранді 185 поєдинків, записавши до свого активу 40 забитих м'ячів. Окрім того, у складі "левів" двічі виграв чемпіонат Туреччини, став володарем Кубку Туреччини та тричі підняв над головою Суперкубок Туреччини.

Покинув клуб у 1991 році. Згодом захищав кольори Алтая, Бакиркейспора та Трудбеника, де й припинив виступи.

Нагадаємо, що у віці 59 років пішов із життя колишній нападник Манчестер Сіті.