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Моурінью може отримати 10-матчеву дискваліфікацію

Олег Дідух — 3 квітня 2025, 18:24
Моурінью може отримати 10-матчеву дискваліфікацію
Жозе Моурінью
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Головному тренеру Фенербахче Жозе Моурінью загрожує 10-матчева дискваліфікація за його витівку після завершення матчу 1/4 фіналу Кубку Туреччини проти Галатасарая (поразка 1:2).

Про це повідомляє Daily Mail.

Нагадаємо, після матчу Моурінью ущипнув за ніс тренера суперника Окана Бурука, після чого той повалився на газон.

Тепер 62-річний португалець очікує на те, яке покарання йому винесуть за цей вчинок. Якщо дисциплінарний комітет трактуватиме дії Моурінью як неспортивну поведінку, то на португальця очікує дискваліфікація до 3 матчів і штраф у сумі до 100 тисяч турецьких лір.

Якщо ж дії тренера Фенербахче розцінюватимуть як напад на учасника матчу, то тренеру грозитиме до 10 матчів дискваліфікації. В такому разі, Моурінью у поточному сезоні на лаві запасних більше не з’явиться.

Галатасарай Фенербахче Жозе Моурінью

Жозе Моурінью

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