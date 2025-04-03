Моурінью може отримати 10-матчеву дискваліфікацію

Головному тренеру Фенербахче Жозе Моурінью загрожує 10-матчева дискваліфікація за його витівку після завершення матчу 1/4 фіналу Кубку Туреччини проти Галатасарая (поразка 1:2).

Про це повідомляє Daily Mail.

Нагадаємо, після матчу Моурінью ущипнув за ніс тренера суперника Окана Бурука, після чого той повалився на газон.

Тепер 62-річний португалець очікує на те, яке покарання йому винесуть за цей вчинок. Якщо дисциплінарний комітет трактуватиме дії Моурінью як неспортивну поведінку, то на португальця очікує дискваліфікація до 3 матчів і штраф у сумі до 100 тисяч турецьких лір.

Якщо ж дії тренера Фенербахче розцінюватимуть як напад на учасника матчу, то тренеру грозитиме до 10 матчів дискваліфікації. В такому разі, Моурінью у поточному сезоні на лаві запасних більше не з’явиться.