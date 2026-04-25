Мали можливість забити більше: Фернандес – про перемогу над Рухом у львівському дербі

Головний тренер Карпат Франсіско Фернандес оцінив перемогу у львівському дербі над Рухом (3:0).

Його слова передає пресслужба клубу.

"Зелено-білим" важко вдався початок зустрічі, проте надалі вони повністю домінували над суперником.

"Нам важко дався початок матчу. Думаю, що забракло енергії або інтенсивності. Тому протягом перших 15 хвилин не все вдавалося у контролі гри. Втім, решту частину матчу я вважаю, що ми почали домінувати у грі: як з м'ячем, так і без нього, як в атаці, так і в обороні. Були очевидні гольові моменти, ми забили три голи і мали можливість забити більше. Я задоволений тим, що ми здобули перемогу. Оскільки такі поєдинки, як дербі, є важливими для нас і наших вболівальників. Ми хочемо надалі продовжувати вигравати матчі та ми задоволені цим результатом", – сказав тренер.

Для іспанського фахівця це було перше львівське дербі. Фернандес розумів особливість матчу, проте вважає, що ця гра відрізняється від класичного дербі.

"Таке дербі різниться, оскільки тут було чимало футболістів, які грали за дві команди, багато гравців, друзів. Вони товаришують між собою. Це дербі було більш спокійним і мирним порівняно з іншим. Ми розуміємо, що дербі – це особливі матчі. Тим не менше, ми наголошували протягом тижня, що для нас важливо продовжувати успішну серію, тримати ворота на нуль і продовжувати здобувати перемоги. Цієї мети ми досягли у сьогоднішньому поєдинку, ми грали заради наших фанатів", – підсумував Фернандес.

"Зелено-білі" залишаються на восьмому місці турнірної таблиці з 36 очками в активі. У наступному турі "леви" прийматимуть черкаський "ЛНЗ". Матч відбудеться у суботу, 2-го травня. Початок гри о 18:00 за київським часом.

