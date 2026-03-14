Рух презентував легіонера з Динамо Діалло

Софія Кулай — 14 березня 2026, 12:45
Самба Діалло
ФК Рух

Лівий вінгер Самба Діалло нарешті приміряв футболку Руха.

Про це повідомляє пресслужба "жовто-чорних".

Львівський клуб орендував легіонера київського Динамо до кінця поточного сезону-2025/26.

Контракт 23-річного сенегальця з киянами спливає 31 грудня 2026 року, а його вартість на Transfermarkt оцінюється у 300 тисяч євро.

У футболці Динамо атакувальний футболіст із запальним характером, якому пророкували велике майбутнє, відіграв лише 17 матчів. У зіграних поєдинках сенегалець відзначився одним голом.

У сезоні-2024/25 грав в оренді за ізраїльський Хапоель Єрусалим (3 м'ячі у 19 поєдинках).

У цьому сезоні не провів ще жодної зустрічі.

Його нова команда йде лише на 13-му місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 19 балів у 19-ти турах. Підопічні Івана Федика у 20 турі елітного дивізіону зіграють на виїзді проти Епіцентра (14 березня). Початок – о 13:00.

