Півзахисник Руха відреагував на чутки про зникнення клубу

Софія Кулай — 24 квітня 2026, 23:13
Атакувальний півзахисник Руха Остап Притула лаконічно відреагував на інформацію про можливе зникнення "жовто-чорних".

"ТаТоТаке" інформувало, що команда Івана Федика на 95 відсотків зникне по закінченні поточного сезону-2025/26.

"Так, ми всі бачили ці новини. В команди ніякої інформації по цьому немає", – відповів Притула.

Нагадаємо, що 31 грудня 2024 року Рух та Карпати оголосили про велике об'єднання. Після цього велика плеяда гравців "жовто-чорних" перебралася до "левів". Також деякі футболісти "зелено-білих" приміряли футболку Руха.

Підопічні Федика після 24 турів посідають 14-те місце серед 6-ти учасників розіграшу УПЛ, маючи у своєму активі 20 балів. Відставання від 13-ї Кудрівки складає лише один пункт.

У попередньому турі першості Рух був розгромлений Кривбасом. У найближчому матчі "жовто-чорні" зіграють на "Арені Львів" проти Карпат. Львівське протистояння відбудеться у суботу, 25 квітня, о 18:00.

