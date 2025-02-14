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Русол пояснив, чому Карпати вирішили співпрацювати з Рухом

Микола Дендак — 14 лютого 2025, 15:34
Русол пояснив, чому Карпати вирішили співпрацювати з Рухом
Андрій Русол
ФК Карпати

Генеральний директор Карпат Андрій Русол розповів, що команда пішла на співпрацю з Рухом, щоб досягнути поставлених цілей. Він вважає цю угоду дуже вигідною в плані витрат коштів та отриманого результату. 

Його слова передає Трибуна.

"Ця угода – дуже високий ККД в плані витрати коштів. У нас є ціль, у нас є цінності, у нас є певний проміжок часу, як ми хочемо виконати цю ціль. Я ще навіть до кінця не розумію, яке слово вибрати для пояснення ситуації з Рухом, бо дуже багато кажуть: об'єднання, поглинання. Це не об'єднання, це не поглинання. Рух лишається окремою командою, ми лишаємося Карпатами. Ніхто нікого не поглинає, і ми не об'єднуємося", – сказав Русол.

Він також повідомив, що ця угода прискорить шлях "левів" до поставлених цілей, адже у Руха чудова академія. Клуб встигнув розвинути її швидше за Карпати, і щоб не витрачати час на виховання власних гравців Карпати пішли на такий крок.

"Якщо простими словами: сьогодні у Руха є те, що може дуже прискорити наш шлях до кінцевої точки по нашому плато. Ми мріємо бачити команду, яка буде складатися з більшості місцевих гравців. І щоб виховати своїх, Карпатам потрібно пройти дуже довгий шлях, бо Рух випередив нас в цьому компоненті.
Поки ми виховали б своїх молодих чи десь знайшли на зовнішніх ринках, минуло б 3-4 роки. А ми отримуємо якісних гравців тут і зараз. І отримуємо перспективу того, що це буде поступовим процесом, тому що ми ведемо перемовини з Рухом в плані співробітництва, об'єднання зусиль в плані дитячо-юнацького футболу".

Нагадаємо, Карпати та Рух синхронно оголосили про співпрацю 31 грудня 2024 року. Нещодавно генеральний директор Карпат назвав ініціатора угоди.

Карпати Рух Львів Андрій Русол

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