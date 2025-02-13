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Гендир Карпат назвав ініціатора угоди з Рухом

Олег Дідух — 13 лютого 2025, 13:27
Гендир Карпат назвав ініціатора угоди з Рухом
Андрій Русол
ФК Карпати

Генеральний директор Карпат Андрій Русол заявив, що ініціатором угоди про об’єднання зусиль з Рухом був президент Руху Григорій Козловський.

Русола цитує Трибуна.

"Перший крок зробив Григорій Петрович Козловський. Коли – не можу вам точно сказати, бо я так розумію, що був певний діалог між президентами, а я в цій історії опинився вже перед фінішною прямою", – заявив функціонер.

Також Русол зізнався, що поки що не знає, чи зможуть клуби співпрацювати на рівні дитячо-юнацьких секторів.

"Нам лишилося дізнатися, як ми зможемо працювати разом в дитячо-юнацькому секторі. І це має нам сказати регулятор – що ось це ви можете робити, ось це не можете".

Нагадаємо, Карпати та Рух синхронно оголосили про співпрацю 31 грудня 2024 року.

Карпати Рух Григорій Козловський Андрій Русол

Андрій Русол

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