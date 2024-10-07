Русол відреагував на рішення Руху не продавати квитки на львівське дербі вболівальникам Карпат

Генеральний директор Карпат Андрій Русол озвучив позицію клубу щодо рішення Руху продавати квитки лише своїм уболівальникам на очний матч 10 туру Української Прем’єр-ліги.

Слова Русола наводить Tribuna.com.

"Звичайно, ми хотіли б відчувати підтримку наших вболівальників. Вони - наша сила і опора. Зважаючи на те, що матч відбуватиметься у Львові, Карпати мали б солідну підтримку.

Проте номінальним господарем матчу є Рух, тож саме цей клуб встановлює порядок та умови реалізації квитків. Ми можемо не погоджуватися з цими правилами, але маємо прийняти їх", – сказав Русол.