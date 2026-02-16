Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Трансфер лідера Карпат у Металіст 1925 зірвався – ЗМІ

Олексій Мурзак — 16 лютого 2026, 21:45
Трансфер лідера Карпат у Металіст 1925 зірвався – ЗМІ
Бруніньйо
ФК Карпати

Трансфер атакувального півзахисника Карпат Бруніньйо у Металіст 1925 зірвався.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Про причини нічого невідомо, але бразилець поки повертається у львівську команду.

Нагадаємо, що "леви" викупили Бруніньйо у бразильського Атлетіку Мінейру. Контракт 25-річного півзахисника з львів'янами розрахований до кінця червня 2028 року.

Раніше повідомлялось, що Металіст 1925 зробив пропозицію Карпатам щодо їх лідера. ЗМІ називали різні суми можливого трансферу – від 1,8 до 3,3 мільйони євро. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 1,2 мільйони євро. Також було чимало чуток про пропозицію від ізраїльського клубу Маккабі Хайфа.

Цього сезону він відзначився 6 голами та 1 асистом в 17 матчах за клуб.

Металіст 1925 Карпати Львів

Карпати Львів

Полісся випускає Усика, Карпати маскують ганьбу зміною капітана. Головне у міжсезоння УПЛ
Шахтар переміг Руставі та Ділу, Верес переграв Динамо Тбілісі: результати спарингів за участю клубів УПЛ
Бартулович – про потенційний трансфер Бруніньйо: Зовсім скоро ви про все дізнаєтесь
Поразка Карпат, Верес мінімально здолав Кудрівку: результати усіх матчів клубів УПЛ на зборах
Карпати обрали нового капітана команди після скандалу з Мірошниченком

Останні новини