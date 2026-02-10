Повернувся в Україну через 9 років: ексголкіпер Динамо став гравцем Чорноморця

Відомий український голкіпер Максим Коваль підписав контракт з одеським Чорноморцем.

Про це оголосив офіційний сайт "моряків".

Терміни угоди між Ковалем та Чорноморцем не повідомляються. 33-річний голкіпер виступатиме за одеситів під 35 номером.

"Вітаємо відомого гравця у чорно-синій сім'ї!", – йдеться у повідомленні клубу.

Зазначимо, що Максим Коваль тривалий час вважався одним з найперспективніших українських голкіперів. Вихованець запорізького футболу у 17 років став гравцем київського Динамо, а у 19 дебютував за першу збірну України.

Згодом Коваль втратив місце в основі "біло-синіх", востаннє зігравши в чемпіонаті України 29 жовтня 2017 року в матчі Динамо проти Карпат (1:1).

Після українського етапу кар'єри Максим виступав за саудівський Аль-Фатех, молдовський Шериф, грецькі Аріс та Каламату, а також за Єлімай з Казахстану.

Загалом на професійному рівня Коваль зіграв 373 матчі, у яких пропустив 470 м'ячів. У перший збірній України провів 2 матчі.

Нагадаємо, що одеський Чорноморець взимку втретє очолив Роман Григорчук, який працював з Максимом Ковалем у запорізькому Металурзі у сезоні 2009/10.