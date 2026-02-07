Король України: Динамо оголосило про повернення зіркового футболіста

Київське Динамо оголосило про повернення у загальну групу 36-річного півзахисника Андрія Ярмоленка.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Ярмоленко від бігової та відновлювальної роботи у залі перейшов і до тренувань з мʼячем. Вже після тренування він працював над ударами додатково.

Нагадаємо, що контракт Ярмоленка зі столичним грандом розрахований до кінця поточного сезону-2025/26. Досвідчений гравець вже підтверджував, що він стане останнім у його кар'єрі. Після чого планує залишитись у футболі та Динамо.

Раніше повідомлялось, що вінгер після закінчення кар'єри стане спортивним директор київського клубу.

Ярмоленко став справжньою легендою київського клубу. У біло-синій футболці атакувальний гравець провів вже 413 матчів, у яких відзначився 161 голом і 96 асистами.

Разом із киянами вінгер здобув три чемпіонства, двічі виграв Кубок України та тричі Суперкубок країни.

