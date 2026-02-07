Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Король України: Динамо оголосило про повернення зіркового футболіста

Олександр Булава — 7 лютого 2026, 11:57
Король України: Динамо оголосило про повернення зіркового футболіста
Андрій Ярмоленко
Динамо

Київське Динамо оголосило про повернення у загальну групу 36-річного півзахисника Андрія Ярмоленка.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Ярмоленко від бігової та відновлювальної роботи у залі перейшов і до тренувань з мʼячем. Вже після тренування він працював над ударами додатково.

Нагадаємо, що контракт Ярмоленка зі столичним грандом розрахований до кінця поточного сезону-2025/26. Досвідчений гравець вже підтверджував, що він стане останнім у його кар'єрі. Після чого планує залишитись у футболі та Динамо.

Раніше повідомлялось, що вінгер після закінчення кар'єри стане спортивним директор київського клубу.

Ярмоленко став справжньою легендою київського клубу. У біло-синій футболці атакувальний гравець провів вже 413 матчів, у яких відзначився 161 голом і 96 асистами.

Разом із киянами вінгер здобув три чемпіонства, двічі виграв Кубок України та тричі Суперкубок країни.

Напередодні держагентство PlayCity 26 січня оштрафувало футбольний клуб Динамо Київ на 5,19 мільйона гривень за порушення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор.

Динамо Київ Андрій Ярмоленко

Динамо Київ

Набираємо оберти: Бражко – про перемогу над Вересом
Венесуельський форвард Динамо перейшов в Карабобо
Шахтар з голами Коноплі та Егіналду обіграв Ригу, Динамо здолало Верес: результати спарингів клубів УПЛ на зборах
21-річний півзахисник Динамо підсилив склад новачка УПЛ
Ярмоленко розпочав навчання в академії УЄФА

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік