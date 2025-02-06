Все можливо, – Малиновський розповів, чи може опинитися в Поліссі

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський розповів, що не виключає варіант переходу в житомирське Полісся.

Його слова передає Трибуна.

" Звичайно, я стежу за Поліссям. Житомир – це моє рідне місто, де я займався в школі. Побачимо в майбутньому. Якби ви поставили це питання трішки раніше, до травми, то, можливо, відповідь була б більш відкритою.

Але зараз я думаю тільки про те, як повернутися на поле і знову грати у футбол, щоб все було добре. Тим паче, що зараз такий час, що ми не знаємо, що буде завтра, тому побачимо. Все можливо", – сказав Малиновський.

Нагадаємо, 31 січня Малиновський провів перше тренування з Дженоа після травми. 21 вересня в матчі Серії А проти Венеції він вивихнув гомілкостоп і з того часу не грав. Нещодавно українець повідомив терміни повернення на поле.