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Все можливо, – Малиновський розповів, чи може опинитися в Поліссі

Микола Дендак — 6 лютого 2025, 11:52
Все можливо, – Малиновський розповів, чи може опинитися в Поліссі
Руслан Малиновський

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський розповів, що не виключає варіант переходу в житомирське Полісся.

Його слова передає Трибуна.

"Звичайно, я стежу за Поліссям. Житомир – це моє рідне місто, де я займався в школі. Побачимо в майбутньому. Якби ви поставили це питання трішки раніше, до травми, то, можливо, відповідь була б більш відкритою.
Але зараз я думаю тільки про те, як повернутися на поле і знову грати у футбол, щоб все було добре. Тим паче, що зараз такий час, що ми не знаємо, що буде завтра, тому побачимо. Все можливо", – сказав Малиновський.

Нагадаємо, 31 січня Малиновський провів перше тренування з Дженоа після травми. 21 вересня в матчі Серії А проти Венеції він вивихнув гомілкостоп і з того часу не грав. Нещодавно українець повідомив терміни повернення на поле.

Дженоа Полісся Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

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