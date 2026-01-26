Я взяв на себе відповідальність, – Малиновський – про гол у ворота Болоньї

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський заявив, що вольова перемога над Болоньєю у 22 турі Серії А стала можливою завдяки вилученню голкіпера суперника.

Футболіста цитує IL Secolo Xix.

"Болонья – сильна команда, сьогодні ми виграли завдяки дрібницям. Ключовим моментом стало вилучення їхнього воротаря, Болонья також була втомлена після матчу Ліги Європи. У нас молоді хлопці, ми маємо допомогти їм розвивати команду", – заявив Малиновський.

Хавбек зізнався, що до останнього моменту обирав між навісом та ударом, але на його рішення вплинула порада партнера по команді:

"Я вагався, чи подати в центр, чи пробити безпосередньо, але тоді підійшов Жуніор Мессіас і сказав мені пробити, бо Равалья щойно вийшов на поле. Я подивився на лаву запасних і на тренера Де Россі, але не отримав відповіді, тому взяв на себе відповідальність і пробив".

У поточному сезоні 2025/26 Руслан Малиновський провів за "грифонів" 21 поєдинок у всіх турнірах, записавши на свій рахунок три голи та три асисти.

У 22 турі Серії А Дженоа перемогла Болонью з рахунком 3:2.

Нагадаємо, що нещодавно команда "червоно-синіх" підписала півзахисника Роми Томмазо Бальданці.