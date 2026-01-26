Українська правда
Я взяв на себе відповідальність, – Малиновський – про гол у ворота Болоньї

Катерина Лисянська — 26 січня 2026, 11:44
Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський заявив, що вольова перемога над Болоньєю у 22 турі Серії А стала можливою завдяки вилученню голкіпера суперника.

Футболіста цитує IL Secolo Xix.

"Болонья сильна команда, сьогодні ми виграли завдяки дрібницям. Ключовим моментом стало вилучення їхнього воротаря, Болонья також була втомлена після матчу Ліги Європи. У нас молоді хлопці, ми маємо допомогти їм розвивати команду", заявив Малиновський.

Хавбек зізнався, що до останнього моменту обирав між навісом та ударом, але на його рішення вплинула порада партнера по команді:

"Я вагався, чи подати в центр, чи пробити безпосередньо, але тоді підійшов Жуніор Мессіас і сказав мені пробити, бо Равалья щойно вийшов на поле. Я подивився на лаву запасних і на тренера Де Россі, але не отримав відповіді, тому взяв на себе відповідальність і пробив".

У поточному сезоні 2025/26 Руслан Малиновський провів за "грифонів" 21 поєдинок у всіх турнірах, записавши на свій рахунок три голи та три асисти.

У 22 турі Серії А Дженоа перемогла Болонью з рахунком 3:2.

Нагадаємо, що нещодавно команда "червоно-синіх" підписала півзахисника Роми Томмазо Бальданці.

