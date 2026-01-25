Камбек Дженоа з голом Малиновського, розгром від Аталанти та перемога Сассуоло в 22 турі Серії А

У неділю, 25 січня, матчами ігрового дня продовжився 22 тур італійської Серії А.

У стартовій зустрічі Сассуоло вдома обіграло Кремонезе. Єдиний гол у поєдинку забив Алью Фадера вже на 3-й хвилині гри, вдало зігравши на добиванні після удару Лор'янте.

Бергамаська Аталанта не залишила шансів Пармі, здобувши розгромну перемогу з рахунком 4:0. Ще у першому таймі господарі забезпечили собі комфортну перевагу завдяки реалізованому пенальті Джанлуки Скамакки та голу Мартена де Рона.

Дженоа завдяки голу Руслана Малиновського та пізньому м'ячу Мессіаса оформила камбек з 0:2 у матчі проти Болоньї (3:2).

Чемпіонат Італії – Серія А

22 тур, 25 січня





Сассуоло Дженоа – Кремонезе – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 3 Фадера.

Атланта – Парма – 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 15 Скамакка (пен), 2:0 – 24 де Рон.





Дженоа – Болонья – 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 35 Фергюсон, 0:2 – 47 Отоа (автогол), 1:2 – 62 Малиновський, 2:2 – 78 Екубан, 3:2 – 90+1 Мессіас.

Раніше Комо познущався з Торіно, забивши шість м'ячів без відповіді, а Кальярі в гостях переграло Фіорентину. Крім того, ігровий день завершився нульовою нічиєю у протистоянні Лечче та Лаціо.