Дженоа Малиновського підписала одноклубника Довбика

Микола Літвінов — 23 січня 2026, 22:09
Дженоа Малиновського підписала одноклубника Довбика
Томмазо Бальданці
genoacfc.it

Італійська Дженоа, за яку виступає Руслан Малиновський, підписала півзахисника Роми Томмазо Бальданці.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуби узгодили оренду до кінця сезону з правом викупу гравця. За інформацією інсайдера Ніколи Скіри, повноцінний трансфер коштуватиме "грифонам" 10 мільйонів євро, а загальна угода буде розрахована до 2030 року (6 місяців оренди + 4 роки контракту).

У новій команді Бальданці виступатиме під 8-м номером. Попри молодий вік, новий одноклубник Малиновського провів 95 матчів у Серії А, забивши 8 голів, а також зіграв у фіналі молодіжного чемпіонату світу U-20 у 2023 році.

Нагадаємо, що нещодавно Дженоа розписала нульову нічию з Пармою у 21-му турі Серії А.

Дженоа Рома Футбольні трансфери

