Дженоа Малиновського підписала одноклубника Довбика

Італійська Дженоа, за яку виступає Руслан Малиновський, підписала півзахисника Роми Томмазо Бальданці.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуби узгодили оренду до кінця сезону з правом викупу гравця. За інформацією інсайдера Ніколи Скіри, повноцінний трансфер коштуватиме "грифонам" 10 мільйонів євро, а загальна угода буде розрахована до 2030 року (6 місяців оренди + 4 роки контракту).

У новій команді Бальданці виступатиме під 8-м номером. Попри молодий вік, новий одноклубник Малиновського провів 95 матчів у Серії А, забивши 8 голів, а також зіграв у фіналі молодіжного чемпіонату світу U-20 у 2023 році.

Нагадаємо, що нещодавно Дженоа розписала нульову нічию з Пармою у 21-му турі Серії А.