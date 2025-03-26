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Англійський клуб влітку продасть колишнього гравця Динамо

Олексій Мурзак — 26 березня 2025, 19:58
Англійський клуб влітку продасть колишнього гравця Динамо
Назарій Русин
Getty Images

Український нападник Сандерленда Назарій Русин влітку залишить клуб.

Про це повідомляє Sunderland AFC News.

За інформацією джерела, представник Чемпіоншипу не розраховує на колишнього форварда Динамо та спробує продати його влітку.

Наразі Русин грає за хорватський Хайдук, який не планує продовжувати оренду футболіста.

У поточному сезоні Русин зіграв всього 18 матчів на клубному рівні, в яких забив 1 гол та відзначився асистом. Його чинний контракт з англійським клубом розраховано до 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, Назарій Русин перейшов до Сандерленда влітку 2023 року. За інформацією порталу Transfermarkt сума трансферу склала 2,5 млн євро.

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Назарій Русин

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