Русин приєднався до хорватського клубу, який очолює Гаттузо
Назарій Русин
ФК Сандерленд
Український нападник Сандерленда Назарій Русин став гравцем хорватського Хайдука.
Про це повідомляє пресслужба "майстрів з моря".
26-річний футболіст виступатиме за хорватський колектив на правах оренди, яка триватиме до кінця поточного сезону. В угоді буде передбачена опція викупу.
У поточному сезоні Русин зіграв за клуб з Чемпіоншипу 11 матчів та відзначився одним результативним ударом.
Хайдук 9 разів ставав чемпіоном Хорватії, а також виграв 8 Кубків та 5 Суперкубків Хорватії.
Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Русин має варіанти продовження кар'єри в ЛНЗ або Металісті 1925, однак сам гравець спростував ці чутки.