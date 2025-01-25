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Русин приєднався до хорватського клубу, який очолює Гаттузо

Станіслав Лисак — 25 січня 2025, 22:36
Русин приєднався до хорватського клубу, який очолює Гаттузо
Назарій Русин
ФК Сандерленд

Український нападник Сандерленда Назарій Русин став гравцем хорватського Хайдука.

Про це повідомляє пресслужба "майстрів з моря".

26-річний футболіст виступатиме за хорватський колектив на правах оренди, яка триватиме до кінця поточного сезону. В угоді буде передбачена опція викупу.

У поточному сезоні Русин зіграв за клуб з Чемпіоншипу 11 матчів та відзначився одним результативним ударом.

Хайдук 9 разів ставав чемпіоном Хорватії, а також виграв 8 Кубків та 5 Суперкубків Хорватії.

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Русин має варіанти продовження кар'єри в ЛНЗ або Металісті 1925, однак сам гравець спростував ці чутки.

Назарій Русин Сандерленд Хайдук Дженнаро Гаттузо

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