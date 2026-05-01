Каррік: Матчі з Ліверпулем – одні з моїх улюблених

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл поділився очікуваннями від матчу проти Ліверпуля в 35 турі АПЛ (3 травня, 17:30).

Слова фахівця наводить ВВС.

"Це, без сумніву, завжди був один з моїх улюблених матчів. Це видатний поєдинок. Звісно, є й інші важливі матчі та суперництва з іншими командами, але цей, безперечно, стоїть на одному з перших місць завдяки історії, злетам і падінням, які супроводжували ці протистояння в минулому, а також завдяки видовищності та емоціям. Усе це робить цей матч справді особливим.

Коли я думаю про цей матч, перше, що спадає на думку, — це атмосфера, незалежно від позицій команд у лізі протягом років. Такі речі ніколи не змінювали емоцій гравців і вболівальників. Я також дуже ціную те, що це для них означає", – заявив тренер.