Фернандеш побив рекорд Бекхема в Манчестер Юнайтед

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш встановив рекорд клубу за кількість асистів протягом одного сезону.

Про це повідомляє OptaJoe.

Півзахисник відзначився двома результативними передачами у матчі 30 туру англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли (3:1). Наразі в активі 31-річного португальця 16 асистів за сезон-2025/26.

За цим показником Фернандеш випередив легендарного Девіда Бекхема, який у сезоні-1999/00 віддав 15 гольових передач.

Рекорд за кількістю асистів в одному сезоні серед усіх гравців АПЛ належить Кевіну де Брейне та Тьєррі Анрі — по 20.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Бруну Фернандеш провів 27 матчів в АПЛ, у яких забив 7 м'ячів і віддав 16 результативних передач.

Напередодні повідомлялося, що Манчестер Юнайтед визначив 19-річного гравця німецького Лейпцига Яна Діоманде пріоритетним трансфером на літнє трансферне вікно.