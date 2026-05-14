Каррік залишиться головним тренером Манчестер Юнайтед – Романо

Олексій Мурзак — 14 травня 2026, 19:49
Манчестер Юнайтед вирішив залишити на посаді головного тренера Майкла Карріка.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

"Тепер я можу підтвердити, що Майкл Каррік, найімовірніше, залишиться головним тренером Манчестер Юнайтед наступного сезону. Це рішення вже ухвалено. Але формально його ще потрібно затвердити, тому що, зрештою, все залежить від Джима Реткліффа, співвласника МЮ", – повідомив він.

Водночас ще один відомий інсайдер, Ніколо Скіра, проінформував, що Манчестер Юнайтед готовий запропонувати Майклу Карріку контракт до літа 2029 року.

44-річний Каррік очолив МЮ, за який провів багато років як футболіст, у січні 2026 року після звільнення Рубена Аморіма. Наразі манкуніанці посідають третє місце в АПЛ із 65 очками після 36 матчів.

Напередодні колишній захисник "червоних дияволів" Гарі Невілл висловився про можливість призначення Майкла Карріка наставником клубу на постійній основі.

