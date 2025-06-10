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Аль-Наср Роналду націлився на трансфер гравця ПСЖ

Олександр Булава — 10 червня 2025, 08:51
Аль-Наср Роналду націлився на трансфер гравця ПСЖ
Фабіан Руїс
Getty Images

Саудівський Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду, визначив для себе пріоритетне підписання на літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Ціллю клубу став півзахисник збірної Іспанії та французького ПСЖ Фабіан Руїс.

Наразі фіційних пропозицій наразі не надходило. Руїс є ключовим гравцем французького клубу, який хоче його зберегти. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вважає Фабіана важливою частиною команди.

У минулому сезоні в активі іспанця 54 матчі: 5 голів та 10 асистів.

Раніше повідомлялося про інтерес Аль-Насра до 28-річного вінгера Ліверпуля Луїса Діаса.

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