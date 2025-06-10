Аль-Наср Роналду націлився на трансфер гравця ПСЖ

Саудівський Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду, визначив для себе пріоритетне підписання на літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Ціллю клубу став півзахисник збірної Іспанії та французького ПСЖ Фабіан Руїс.

Наразі фіційних пропозицій наразі не надходило. Руїс є ключовим гравцем французького клубу, який хоче його зберегти. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вважає Фабіана важливою частиною команди.

🚨🇸🇦 EXCL: Fabián Ruiz, among top targets on the list at Al Nassr this summer as club plans to bring in new midfielder.



No official proposal so far, he’s key player for PSG as they want to keep him and Luis Enrique considers him as crucial part of the team. pic.twitter.com/slO3NLjoKd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2025

У минулому сезоні в активі іспанця 54 матчі: 5 голів та 10 асистів.

Раніше повідомлялося про інтерес Аль-Насра до 28-річного вінгера Ліверпуля Луїса Діаса.