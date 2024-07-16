УЄФА представила символічну збірну Євро-2024

Експерти УЄФА визначилися з символічної збірною найкращих гравців чемпіонату Європи-2024.

Про це організатори турніру повідомили на своїх офіційних ресурсах.

Символічна збірна Євро-2024 за версією УЄФА

Воротар: Майк Меньян (Франція);

Захисник: Марк Кукурелья (Іспанія), Вільям Саліба (Франція), Мануель Аканджі (Швейцарія), Кайл Вокер (Англія);

Півзахисники: Фабіан Руїс, Родрі, Дані Ольмо (всі — Іспанія);

Нападники: Джамал Мусіала (Німеччина), Ніко Вільямс, Ламін Ямал (обоє — Іспанія).

Максим Салівон, який складав символічну збірну за версією Чемпіона, згоден з тотальною домінацією іспанців, але на відміну від УЄФА, додав у склад представників Нідерландів та Грузії.

А от символічна збірна від статистичного порталу Sofascore, дуже здивувала та навіть обурила вболівальників, які не згодні з відсутністю найкращого гравця турніру.