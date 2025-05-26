Став відомий головний кандидат на посаду тренера ЛНЗ – джерело
Віталій Пономарьов
ФК Рух
Наставник Руха Віталій Пономарьов – головний кандидат на посаду головного тренера ЛНЗ, який припинив співпрацю з Романом Григорчуком.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, угода між сторонами може бути досягнута найближчими днями.
Раніше повідомлялося, що на нинішнього тренера львівської команди претендує клуб української Прем'єр-ліги, який наступного сезону ставитиме завдання виходу до єврокубків.
Водночас змінити Пономарьова на посаді тренера Руха може нинішній наставник Інгульця Василь Кобін.
За підсумками сезону 2024/25 черкаський колектив фінішував 12-м у турнірній таблиці УПЛ, Рух завершив чемпіонат на 8-му місці. Водночас Інгулець взагалі вилетів у Першу лігу.