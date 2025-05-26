Став відомий головний кандидат на посаду тренера ЛНЗ – джерело

Наставник Руха Віталій Пономарьов – головний кандидат на посаду головного тренера ЛНЗ, який припинив співпрацю з Романом Григорчуком.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, угода між сторонами може бути досягнута найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що на нинішнього тренера львівської команди претендує клуб української Прем'єр-ліги, який наступного сезону ставитиме завдання виходу до єврокубків.

Водночас змінити Пономарьова на посаді тренера Руха може нинішній наставник Інгульця Василь Кобін.

За підсумками сезону 2024/25 черкаський колектив фінішував 12-м у турнірній таблиці УПЛ, Рух завершив чемпіонат на 8-му місці. Водночас Інгулець взагалі вилетів у Першу лігу.