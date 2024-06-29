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Рух розгромив Верес у товариському матчі

— 29 червня, 16:08
Рух розгромив Верес у товариському матчі

Львівський Рух переграв Верес у передсезонному спарингу.

Матч у Винниках завершився з рахунком 4:0.

Рух відкрив рахунок у поєдинку вже на 4-й хвилині, коли відзначився нападник Василь Рунич. Подвоїли перевагу господарі поля після голу новачка клубу Ігор Краснопіра, який добив м'яч у ворота після штрафного. Наприкінці тайму ще один гол "жовто-чорні" забили з пенальті, яке реалізував Таллес.

У другій половині гри закріпив перевагу Руха 19-річний Олег Федор.

Товариський матч
29 червня

Рух — Верес 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 4 Рунич, 2:0 - 26 Краснопір, 3:0 - 39 Таллес (пен), 4:0 - 85 Федор

Нагадаємо, напередодні Рух підписав молодого нападника Оболоні Ігоря Краснопіра. Раніше повідомлялося, що львівський клуб може замінити Дніпро-1 у Лізі конференцій в наступному сезоні.

Верес Рух Львів

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