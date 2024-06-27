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Рух підписав нападника Оболоні Краснопіра

Микола Дендак — 27 червня, 14:50
Рух підписав нападника Оболоні Краснопіра

21-річний нападник київської Оболоні та олімпійської збірної України Ігор Краснопір перейшов у львівський Рух.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що гравець виступатиме під 95 номером. Молодий форвард підписав контракт терміном на 5 років. Про суму переходу наразі не повідомляється.

Нагадаємо, гол Краснопіра допоміг Оболоні зберегти прописку в УПЛ. Всього в сезоні-2023/24 Ігор відзначився 7 голами та 1 асистом у 33 матчах.

Раніше повідомлялося, що Рух може замінити Дніпро-1 у Лізі конференцій в наступному сезоні.
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