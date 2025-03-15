Перемогу приніс гол орендованого динамівця: огляд матчу Рух – Ворскла

15 березня Ворскла на виїзді перемогла Рух у 21 турі Української Прем'єр-ліги.

Єдиний і переможний для полтавців гол забив орендований у Динамо захисник Навін Малиш.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

21 тур, 15 березня

Рух – Ворскла 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 82 Малиш

Рух: Ледвій – Слюбик, Дідик, Холод – Ременяк, Горін (Притула 57), Рябов, Роман – Карабін (Алмазбеков 75), Фаал (Підгурський 56), Пастух

Ворскла: Ісенко – Крупський, Хрипчук, Бацула, Пердута – Скляр, Малиш, Челядін (Мякушко 71) – Авдилі (Ндукве 57), Кулач (Канее 71), Салабай (Островський 81)

Попередження: 30 – Карабін, 51 – Горін, 56 – Кулач, 80 – Рябов

В наступному турі підопічні Юрія Максимова 30 березня приймуть Кривбас, чий сьогоднішній матч проти Лівого Берега було перенесено на іншу дату через повітряну тривогу. Рух цього ж дня зіграє проти Динамо.