Рух та Кривбас опинилися серед команд з наймолодшим стартовим складом у світі

Сьогодні, 1 жовтня, футбольна обсерваторія CIES опублікувала результати дослідження, у якому визначався середній вік стартових складів команд 69 чемпіонатів світу.

Наймолодшою стартовою одинадцяткою, яка виходила на матч національного чемпіонату поточного сезону, може похвалитися Метта – латвійський колектив випустив на поле склад, середній вік якого складав 20,96 року. На другому місці розташувався французький Страсбург (21,45 року).

Зазначимо, що львівський Рух цього сезону мав один з наймолодших стартових складів у світі – із показником 22,95 року команда Івана Федика посіла восьме місце рейтингу. На 26 рядку розташувався ще один український колектив, а саме Кривбас (23,49 року).

Якщо розглядати тільки клуби УПЛ, то на третьому місці опинився донецький Шахтар, середній вік стартового складу якого становив 24,25 року. У п'ятірці наймолодших також опинилися Олександрія (25,21 року) та ЛНЗ (25,42 року). А найстаршою стартовою одинадцяткою відзначився дебютант вищого українського дивізіону Кудрівка (27,9 року).

Цікаво, що у відібраних CIES 50 лігах без урахування Топ-5 Рух посів друге місце, а Кривбас – восьме. Львів'яни поступилися тільки словенському Домжале (22,57 року).

