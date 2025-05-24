Олександрія зіграла внічию з Чорноморцем у 30-му турі УПЛ

У суботу, 24 травня, в межах заключного туру Української Прем'єр-ліги сезону 2024/25 відбувся поєдинок між Чорноморцем та Олександрією.

Матч завершився внічию 0:0. Обидва колективи мали моменти забити гол, однак м'яч не йшов у ворота.

Цей результат вже ніяк не впливав на турнірні розклади, адже Олександрія ще у попередньому турі забезпечила собі срібні медалі, водночас Чорноморець достроково втратив шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Чемпіонат України – УПЛ

30 тур, 24 травня

Чорноморець – Олександрія 0:0

Чорноморець: Рудько, Кисіль (Пшеничнюк, 82), Жаржу (Кратов, 81), Єрмаков, Ракицький, Бутко, Когут (Райс, 63), Габелок (Мустафаєв, 63), Сігеєв, Хобленко, Попов (Безбородько, 46)

Олександрія: Єрмаков, Скорко, Логінов (Ващенко, 69), Шабанов, Мартинюк, Булеца (Ковалець, 69), Калюжний, Шостак (Мішньов, 60), Козак (Галоян, 77), Кулаков (Філіппов, 60), Цара

Попередження: 35 – Шабанов, 48 – Шостак, 61 – Мартинюк

Напередодні Оболонь зберегла своє місце в УПЛ, а Інгулець слідом за Чорноморцем відправився до Першої ліги.