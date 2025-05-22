Рух – Шахтар: де дивитися матч останнього туру УПЛ

Переможець Кубку України донецький Шахтар завітає до львівського Руха у матчі останнього 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 24 травня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Ця гра не матиме жодного турнірного значення, адже Шахтар вже остаточно залишиться на третьому місці в чемпіонаті, а Рух забезпечив собі місце в еліті в наступному сезоні.

У минулому турі "гірники" розгромили Інгулець, а Рух програв Лівому берегу.