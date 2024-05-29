Рух готовий відпустити своїх гравців на Олімпійські ігри-2024

Львівський Рух заявив, що рішення не відпускати своїх гравців до складу олімпійської збірної України стосується лише товариського турніру. Клуб готовий делегувати футболістів на Олімпійські ігри-2024, які пройдуть у Франції.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"В останні дні у ЗМІ було багато маніпулятивної інформації, мовляв, Рух не відпускає своїх гравців на Олімпійські ігри. Ми хочемо чітко прояснити цю ситуацію та уникнути подвійних трактувань.



Тренерський та медичний штаб Руха спільно з гравцями прийняли рішення не брати участь саме у товариському турнірі, враховуючи важкий та виснажливий сезон для футболістів нашого клубу, які догравали чемпіонат з пошкодженнями. У гравців, для більшості з яких це був перший повноцінний сезон в УПЛ, накопичилась втома та є великий ризик отримання більш складних травм.



Клуб зазначив, що готовий відпустити до лав олімпійської збірної для участі в товариському турнірі півзахисника Олега Федора та захисника Дениса Слюсаря, які мали менше ігрової практики та перебувають в хороших кондиціях. На жаль, в останньому матчі чемпіонату Денис Слюсар зазнав пошкодження і потребує подальшого лікування.



Рух готовий делегувати своїх гравців до олімпійської збірної для участі в НТЗ та Олімпійських іграх, якщо ці футболісти будуть потрібні збірній України. Важливо, щоб до історичних ОІ гравці нашого клубу залікували усі травми, відновились психологічно та у повній бойовій готовності захищали честь нашої держави на Олімпійських іграх у Парижі.



Вважаємо таке рішення оптимальним та таким, що прийняте в інтересах гравців та олімпійської збірної України", — йдеться у повідомлені.