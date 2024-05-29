Рух готовий відпустити своїх гравців на Олімпійські ігри-2024
Львівський Рух заявив, що рішення не відпускати своїх гравців до складу олімпійської збірної України стосується лише товариського турніру. Клуб готовий делегувати футболістів на Олімпійські ігри-2024, які пройдуть у Франції.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"В останні дні у ЗМІ було багато маніпулятивної інформації, мовляв, Рух не відпускає своїх гравців на Олімпійські ігри. Ми хочемо чітко прояснити цю ситуацію та уникнути подвійних трактувань.
Тренерський та медичний штаб Руха спільно з гравцями прийняли рішення не брати участь саме у товариському турнірі, враховуючи важкий та виснажливий сезон для футболістів нашого клубу, які догравали чемпіонат з пошкодженнями. У гравців, для більшості з яких це був перший повноцінний сезон в УПЛ, накопичилась втома та є великий ризик отримання більш складних травм.
Клуб зазначив, що готовий відпустити до лав олімпійської збірної для участі в товариському турнірі півзахисника Олега Федора та захисника Дениса Слюсаря, які мали менше ігрової практики та перебувають в хороших кондиціях. На жаль, в останньому матчі чемпіонату Денис Слюсар зазнав пошкодження і потребує подальшого лікування.
Рух готовий делегувати своїх гравців до олімпійської збірної для участі в НТЗ та Олімпійських іграх, якщо ці футболісти будуть потрібні збірній України. Важливо, щоб до історичних ОІ гравці нашого клубу залікували усі травми, відновились психологічно та у повній бойовій готовності захищали честь нашої держави на Олімпійських іграх у Парижі.
Вважаємо таке рішення оптимальним та таким, що прийняте в інтересах гравців та олімпійської збірної України", — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, раніше Рух не відпустив 5 гравців до складу олімпійської збірної. Головний тренер львівської команди Віталій Пономарьов прокоментував це рішення.
На груповому етапі міжнародного товариського турніру команда Руслана Ротаня зіграє проти Індонезії, Італії, Панами та Японії. Із заявкою "жовто-синіх" можна ознайомитися за цим посиланням.