Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Легіонер Руха повернувся в Україну після проблем з перетином кордону

Олексій Мурзак — 17 липня 2025, 17:25
Легіонер Руха повернувся в Україну після проблем з перетином кордону
Бубакар Фаал
ФК Рух

Легіонер Руха Бабукарр Фаал повернувся в розташування львівського клубу.

Про це повідомила пресслужба команди.

Як відомо, напередодні він отримав відмову у перетині кордону Молдови через бюрократичні вимоги.

У зв'язку з цим львівський клуб звернувся до Міністерства закордонних справ Молдови з проханням допомогти футболісту потрапити до України.

Фалл став гравцем Руха у лютому поточного року. Його контракт з клубом розрахований до 2027 року. Попереднім клубом Фаала був хорватський Орієнт, до якого футболіст перейшов у лютому 2023 року. На рівні другого дивізіону Хорватії форвард провів 53 матчі, в яких забив 11 м'ячів та віддав 3 асисти.

Рух Чемпіонат України, УПЛ

Рух

Подобається Де Дзербі, – тренер Руха розповів, ким з європейських колег захоплюється
Повернення травмованих і сподівання на молодь: головний тренер Руха розповів про кадрову ситуацію в клубі
Легіонер Руха не може потрапити в Україну: клуб звернувся до МЗС Молдови
Рух мінімально переміг Чорноморець у товариському матчі
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 1-го туру чемпіонату України сезону 2025/26

Останні новини