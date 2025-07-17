Легіонер Руха повернувся в Україну після проблем з перетином кордону

Легіонер Руха Бабукарр Фаал повернувся в розташування львівського клубу.

Про це повідомила пресслужба команди.

Як відомо, напередодні він отримав відмову у перетині кордону Молдови через бюрократичні вимоги.

У зв'язку з цим львівський клуб звернувся до Міністерства закордонних справ Молдови з проханням допомогти футболісту потрапити до України.

Фалл став гравцем Руха у лютому поточного року. Його контракт з клубом розрахований до 2027 року. Попереднім клубом Фаала був хорватський Орієнт, до якого футболіст перейшов у лютому 2023 року. На рівні другого дивізіону Хорватії форвард провів 53 матчі, в яких забив 11 м'ячів та віддав 3 асисти.