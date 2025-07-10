Легіонер Руха не може потрапити в Україну: клуб звернувся до МЗС Молдови

Легіонер Руха Бабукарр Фаал отримав відмову у перетині кордону Молдови через бюрократичні вимоги.

У зв'язку з цим львівський клуб звернувся до Міністерства закордонних справ Молдови з проханням допомогти футболісту потрапити до України.

"Наразі громадянин Республіки Гамбія Бабукарр Фаал не може потрапити в Україну через низку бюрократичних вимог, які не дозволяють гравцеві перетнути кордон у Молдові. Це необхідно, аби транзитом через цю країну потрапити в Україну. Оскільки наші країни мають дружні та добросусідські стосунки, Рух просить врахувати складну ситуацію, яка наразі склалась в Україні, та надати Бабукарру Фаалу необхідну юридичну допомогу", – йдеться у заяві клубу.

Рух готовий взяти на себе фінансові витрати.

"Бабукарр Фаал є офіційно зареєстрованим гравцем Руха, має посвідку на проживання в Україні. Команда потребує його перебування на базі клубу для виконання контрактних зобов’язань. Сам гравець також зацікавлений у тому, щоб якнайшвидше прибути в розташування клубу та пройти навчально-тренувальні збори у складі Руха.

Відтак Рух просить відповідальні органи посприяти у вирішенні цього питання та допомогти гравцеві нашого клубу потрапити на територію України. Усі необхідні фінансові розходи на трансфер гравця та юридичні потреби клуб готовий взяти на себе", – підкреслили в клубі.

Фалл став гравцем Руха у лютому поточного року. Його контракт з клубом розрахований до 2027 року. Попереднім клубом Фаала був хорватський Орієнт, до якого футболіст перейшов у лютому 2023 року. На рівні другого дивізіону Хорватії форвард провів 53 матчі, в яких забив 11 м'ячів та віддав 3 асисти.