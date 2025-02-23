Рух підписав 21-річного гамбійського нападника

21-річний гамбійський нападник Бабукар Фаал став футболістом львівського Руха.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що сторони підписали довгостроковий контракт, форвард виступатиме за "жовто-чорних" під 99 номером.

Transfermarkt повідомляє, що гравець перейшов у Рух на правах вільного агента та виступатиме за команду до червня 2027 року. Цей же портал оцінює Бабукара у 450 тисяч євро.

Попереднім клубом Фаала був хорватський Орієнт, до якого футболіст перейшов у лютому 2023 року. На рівні другого дивізіону Хорватії форвард провів 53 матчі, в яких забив 11 м'ячів та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, раніше вихованець Шахтаря Владислав Погорілий перебрався у Рух. Він вже встиг дебютувати у команді, зігравши у 18 турі УПЛ проти ЛНЗ. Гра завершилася поразкою львів'ян.