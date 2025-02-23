Рух підписав 21-річного гамбійського нападника
21-річний гамбійський нападник Бабукар Фаал став футболістом львівського Руха.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зазначається, що сторони підписали довгостроковий контракт, форвард виступатиме за "жовто-чорних" під 99 номером.
Transfermarkt повідомляє, що гравець перейшов у Рух на правах вільного агента та виступатиме за команду до червня 2027 року. Цей же портал оцінює Бабукара у 450 тисяч євро.
Попереднім клубом Фаала був хорватський Орієнт, до якого футболіст перейшов у лютому 2023 року. На рівні другого дивізіону Хорватії форвард провів 53 матчі, в яких забив 11 м'ячів та віддав 3 асисти.
Нагадаємо, раніше вихованець Шахтаря Владислав Погорілий перебрався у Рух. Він вже встиг дебютувати у команді, зігравши у 18 турі УПЛ проти ЛНЗ. Гра завершилася поразкою львів'ян.