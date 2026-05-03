Шальке повернувся в Бундеслігу через 3 роки після вильоту

Футбольний клуб Шальке 04 достроково гарантував собі повернення до Бундесліги після перемоги над Фортуна Дюссельдорф.

Вирішальний поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь Шальке. Єдиний та переможний гол у зустрічі на 15-й хвилині забив капітан команди Кенан Караман. Цей результат дозволив колективу достроково гарантувати собі місце в Бундеслізі.

"Ідеальні вихідні для нас. Те, що ми найкраща команда в лізі, багато говорить про наш сезон. Ми хочемо добре зіграти в двох іграх, що залишилися, а потім з нетерпінням чекаємо на святкування з нашими вболівальниками після фінального матчу", – сказав тренер команди Мірон Мусліч.

Турнірна таблиця Бундесліги 2 Standings provided by Sofascore

Востаннє Шальке була в Бундеслізі у сезоні 2022/23, який закінчила на 16 місці, понизившись до другого дивізіону.

Зазначимо, що протягом наступних двох турів буде вирішуватися доля другої команди, яка перейде до Бундесліги, а після третя команда другої ліги Німеччини зіграє з 16-ю командою за місце в першому дивізіоні.

Нагадаємо, що мюнхенська Баварія також достроково завоювала чемпіонство у поточному сезоні німецької Бундесліги.



