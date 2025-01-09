Карпати оголосили про відхід хавбека

Український півзахисник Юрій Тлумак покинув львівські Карпати.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

22-річний гравець зіграв за Карпати 18 матчів, у яких відзначився двома голами та одним асистом. У сезоні 2023/24 він разом із "левами" виграв срібні медалі Першої ліги.

Напередодні контракт з клубом розірвав 25-річний захисник Тимофій Сухар.

Раніше стало відомо, що Рух та Карпати об'єднаються в одну команду. Наразі відомо, що Рух дограє сезон в УПЛ-2024/25 без особливих завдань. Також дехто з лідерів команди може підсилити Карпати вже у другій частині першості. Водночас Рух повністю зосередиться на підготовці молодих талантів своєї академії.