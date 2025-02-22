Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вихованець Шахтаря змінив Олександрію на Рух

Олексій Мурзак — 22 лютого 2025, 18:16
Вихованець Шахтаря змінив Олександрію на Рух
Владислав Погорілий
ФК Шахтар

Вихованець Шахтаря Владислав Погорілий перебрався у Рух.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Зазначається, що 21-річний нападник перейшов до команди на правах вільного агента. Раніше Олександрія повідомляла, що контракт з Погорілим розірвано за обопільною згодою сторін.

Новачок львів'ян матиме шанс дебютувати за команду уже сьогодні, 22-го лютого, у матчі 18-го туру УПЛ проти ЛНЗ.

На дорослому рівні форвард дебютував у сезоні 2022/23, коли на правах оренди перебрався у Зорю. В складі луганців Погорілий відіграв 11 матчів, відзначившись 1 голом та 1 асистом.

Після чого футболіст перейшов в Олександрію. За "містян" нападник провів 22 матчі і забив 1 гол.

Також гравець викликався у збірні України U-17 та U-18. За Рух нападник виступатиме під 88 номером.

Раніше повідомлялося, що Олександрія шукає опорного півзахисника на заміну хавбеку Івану Калюжному, який влітку залишить команду.

Олександрія Рух Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

Олександрія

Олександрія – Зоря: де дивитися матч 18 туру УПЛ
Шаран: Рано вішати Динамо золоті медалі УПЛ
Аграрії, магнати, регіонали. Хто керує українським футболом
Олександрія перебуває у пошуках опорника на заміну Калюжному – джерело
Олександрія завершила тренувальний збір поразкою від Риги

Останні новини