Вихованець Шахтаря змінив Олександрію на Рух

Вихованець Шахтаря Владислав Погорілий перебрався у Рух.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Зазначається, що 21-річний нападник перейшов до команди на правах вільного агента. Раніше Олександрія повідомляла, що контракт з Погорілим розірвано за обопільною згодою сторін.

Новачок львів'ян матиме шанс дебютувати за команду уже сьогодні, 22-го лютого, у матчі 18-го туру УПЛ проти ЛНЗ.

На дорослому рівні форвард дебютував у сезоні 2022/23, коли на правах оренди перебрався у Зорю. В складі луганців Погорілий відіграв 11 матчів, відзначившись 1 голом та 1 асистом.

Після чого футболіст перейшов в Олександрію. За "містян" нападник провів 22 матчі і забив 1 гол.

Також гравець викликався у збірні України U-17 та U-18. За Рух нападник виступатиме під 88 номером.

Раніше повідомлялося, що Олександрія шукає опорного півзахисника на заміну хавбеку Івану Калюжному, який влітку залишить команду.