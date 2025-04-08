Не бачив, щоб судді так довго перевіряли епізоди завдяки VAR: тренер Руха – про перемогу над Колосом

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував перемогу своєї команди над Колосом в матчі 23-го туру Української Прем'єр-ліги, висловивши невдоволення головним арбітром зустрічі.

У коментарі пресслужбі клубу фахівець пригадав епізод з Денисом Слюсарем, якому розбили ніс.

"Денису Слюсарю розбили ніс, і тому довелося його замінити. В цьому епізоді арбітр навіть не призначив штрафний удар. Зараз Денис поїде на додаткове обстеження, щоб визначити точний діагноз. Щодо суперечливого моменту наприкінці гри, то я не бачив у жодному європейському чемпіонаті, щоб судді так часто і так довго перевіряли епізоди завдяки VAR. Через це виникає багато зупинок і це дуже збиває темп гри. Щодо конкретного моменту, то схожий епізод був і в першому таймі поблизу воріт Колоса і арбітри теж тоді не відреагували на нього", – зазначив тренер.

За словами Пономарьова, це був важливий матч.

"Це був важливий матч, адже кожна команда буде боротись за кожне очко в заключній стадії сезону. В попередніх поєдинках Рух епізодично показував непогану гру, але не було жаги до перемоги. Тому необхідно було, щоб у Ковалівці хлопці зіграли з першої й до останньої хвилини на максимумі своїх можливостей. Звісно, нам не все вдавалось, але ми задоволені, що ми змогли перемогти. Ми очікували на складну гру. Думаю, зараз не буде багато красивих матчів, адже всі клуби вирішують свої турнірні задачі й на перший план вийдуть характер та боротьба. Цей чемпіонат дуже цікавий і немає прохідних ігор. Можливо, матч з Колосом не був яскравим, але я вдячний команді за цю гру та позитивний результат. Я задоволений їхнім ставленням до гри і ця перемога дуже важлива для нас", – підкреслив він.

Наразі Рух займає 9-е місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 29 балів. Водночас поразка не дозволила Колосу бодай трохи відірватися від зони перехідних матчів. У команди стільки ж балів, як в Оболоні та Ворскли (по 21), і лише за додатковими показниками клуб випереджає суперників у боротьбі за виживання. З повною турнірною таблицею можна ознайомитись у цій новині.