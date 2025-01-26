Рух обіграв Копер у товариському матчі

У неділю, 26 січня, львівський Рух зіграв свій третій спаринг на зборах у Словенії. Суперником українського колективу став місцевий клуб Копер.

Зустріч завершилась мінімальною перемогою "жовто-чорних" з рахунком 2:1. Обидва голи на рахунку гравця, який перебуває на перегляді в Русі.

Товариський матч

26 січня

Рух (Львів) – Копер (Словенія) 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 28 Грозніца, 1:1 – 57 ГНП, 2:1 – 70 ГНП

Стартовий склад Руха: Ледвій, Лях, Горін, Холод, Слюбик, Роман, Рябов, Пастух, Руніч, Климчук, Карабін

Зазначимо, що у першому спарингу Рух зіграв внічию з австрійським Хартбергом, а у другому розписав мирову з словенським Браво.

Нагадаємо, напередодні одразу чотири футболісти Руха перейшли у Карпати. Цей трансфер є частиною угоди між клубами, про яку вони оголосили напередодні.