Рух зіграв унічию з Хартбергом у першому матчі 2025 року

Сьогодні, 23 січня, львівський Рух провів перший матч у 2025 році. Суперником команди в спарингу став австрійський Хартберг.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. За львів'ян єдиний гол забив новачок Олег Горін (на 37 хвилині). Суперники ж зрівняли рахунок з пенальті в середині другого тайму.

Товариський матч

23 січня

Рух (Україна) – Хартберг (Австрія) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Горін, 1:1 – 78 Гавел (пен.)

Нагадаємо, напередодні одразу чотири футболісти Руха перейшли у Карпати. Цей трансфер є частиною угоди між клубами, про яку вони оголосили напередодні.

Рух дограє сезон в УПЛ-2024/25 без особливих завдань та у майбутньому повністю зосередиться на підготовці молодих талантів своєї академії.