Рух з дублем Климчука переграв австрійський клуб

Рух продовжує підготовку до другої частини сезону на навчально-тренувальних зборах в Словенії.

Так, у четвер, 6 лютого, львівський клуб у контрольному матчі переграв австрійський Амштеттен. Зустріч завершилася з рахунком 3:1. Спаринг провівся у форматі – 4 тайми по 30 хвилин. Дублем у складі львівського клубу відзначився Юрій Климчук. Ще один гол на рахунку Василя Руніча.

Наступний спаринг Рух зіграє у суботу, 8 лютого, з австрійським Штурмом.

Товариський матч

06 лютого

Рух (Львів) – Амштеттен (Австрія) 3:1

Голи: 1:0 – 12 Климчук, 2:0 – 45 Климчук (пен), 2:1 – 96 Їлмаз, 3:1 – 110 Руніч

Рух: Ледвій (Ванівський, 61), Роман (Калінець, 91), Холод (Джурабаєв, 91), Дідик (Фіцик, 61), Слюбик (Піскун, 64), Ременяк (Кітела, 61), Підгурський (Горін, 61), Рябов (Притула, 61 (Кирикович, 91), Тлумак (Пастух, 61), Карабін (Руніч, 61), Климчук (Клайвер, 61 (Столярчук, 91)

Нагадаємо, 1-го лютого Рух переграв іншого представника чемпіонату Австрії – Грацер, а 2-го розібрався зі Штурмом 2.