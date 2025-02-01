Карпати та Рух здобули перемоги в контрольних матчах на тренувальних зборах

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.

Зокрема, перемоги в контрольних матча здобули львівські Карпати та Рух. Так, Рух переграв австрійський клуб Грацер, а Карпати переграли Желєзнічар, який представляє чемпіонат Боснії і Герцеговини.

Наступний спаринг "леви" зіграють проти батумського Динамо. Матч має відбутися у п’ятницю, 7-го лютого. Водночас Рух вже завтра, 2-го лютого, зіграє проти австрійського Штурма.

Контрольні матчі

1 лютого

Рух – Ґрацер 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 66 Тлумак

Рух: Ледвій, Лях, Холод (Фіцик, 75), Дідик, Слюбик (Рябов, 75), Роман, Горін, Пастух, Тлумак, Карабін, Климчук

Карпати – Железнічар 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 6 Краснопір, 2:0 – 15 Клименко, 2:1 – 29 Цветановскі, 2:2 – 90+2 Фочо, 3:2 – 90+6 Полегенько

Карпати: Домчак (Колесник, 85), Сич, Жан Педрозу, Стецьков, Клименко, Альварес (Танда, 73, Бабогло, 87), Чачуа (Федор, 80), Бруніньйо (Стеніо, 73), Шах (Різник, 90+1), Підлепенець (Костенко, 77, Киричок, 87), Краснопір (Полегенько, 83).

Нагадаємо, у п'ятницю, 31 січня, Карпати провели спаринг із представником Польщі командою Термаліка. Зустріч завершилася поразкою "левів" із рахунком 1:2.