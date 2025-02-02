Рух у контрольному матчі переграв австрійський Штурм

Рух продовжує підготовку до другої частини сезону на навчально-тренувальних зборах в Словенії.

Так, у неділю, 2 лютого, львівський клуб у контрольному матчі переграв австрійський Штурм 2 з міста Грац. Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

У складі представника Української Прем'єр-ліги голами відзначилися Андрій Столярчук, Василь Руніч та Мухаммад Джурабаєв.

Контрольний матч

2 лютого

Рух – Штурм 2 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 1 Беганович, 1:1 – 7 Столярчук, 2:1 – 52 Руніч, 3:1 – 63 Джурабаєв, 3:2 – 82 Форобоско

Рух: Герета, Кітела, Фіцик (Піскун, 46), Холод, Слюбик, Ременяк, Едсон (Джурабаєв, 62), Рябов (Пастух, 46), Столярчук (Кирикович, 46), Руніч (Калінець, 66), Клайвер

Нагадаємо, 1-го лютого Рух переграв іншого представника чемпіонату Австрії – Грацер.