Рух з дня на день оголосить про трансфер легіонера

Рух незабаром оголосить про трансфер гамбійського вінгера.

За інформацією Ua-Football, йдеться про Аласану Йіраджанга, який наразі перебуває на зборах львівського клубу.

Повідомляється, що гамбієць вразив головного тренера команди Віталія Пономарьова своєю формою й найближчим часом клуб оголосить про підписання.

У спарингу проти Копера Аласана оформив дубль.

Йіраджанг, який, найімовірніше, гратиме нападника, належить словацькому ФК Подбрезова й у поточному сезоні забив 8 голів у 22 іграх чемпіонату та Кубку (6 та 2 відповідно). Також в його активі дві результативних передачі.

Нагадаємо, Рух продовжує підготовку до другої частини сезону на навчально-тренувальних зборах в Словенії. Так, у четвер, 6 лютого, львівський клуб у контрольному матчі переграв австрійський Амштеттен.