Рух не зміг перемогти Чорноморець: огляд матчу УПЛ
Львівський Рух та одеський Чорноморець розписали мирову в матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Огляд матчу
Голи: 1:0 - 53 Квасниця, 1:1 - 83 Янаков.
Рух: Ледвій, Дідик, Холод, Сич, Роман, Слюсар, Федор (Климчук 72), Пастух (Притула 72), Карабін, Квасниця (Підгурський 64), Клайвер (Краснопір 46).
Чорноморець: Рудько, Бутко, Удод, Скиба, Кисіль, Жаржу (Лацабідзе 60), Єрмаков (Білошевський 60), Габелок (Шпорн 60), Кайо (Янаков 67), Петряк (Попов 74), Хобленко.
Попередження: Слюсар 66, Підгурський 90+4 – Удод 82, Білошевський 88.
Нагадаємо, у попередньому турі Рух програв Карпатам у львівському дербі, а Чорноморець розійшовся миром із Вересом.
Наразі у львів'ян 14 балів у активі та 6 місце в турнірній таблиці. Чорноморець набрав 12 очок та відтепер посідає 10 сходинку.