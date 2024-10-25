Рух не зміг перемогти Чорноморець: огляд матчу УПЛ

Львівський Рух та одеський Чорноморець розписали мирову в матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25

11 тур, 25 жовтня

Рух – Чорноморець 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Квасниця, 1:1 - 83 Янаков.

Рух: Ледвій, Дідик, Холод, Сич, Роман, Слюсар, Федор (Климчук 72), Пастух (Притула 72), Карабін, Квасниця (Підгурський 64), Клайвер (Краснопір 46).

Чорноморець: Рудько, Бутко, Удод, Скиба, Кисіль, Жаржу (Лацабідзе 60), Єрмаков (Білошевський 60), Габелок (Шпорн 60), Кайо (Янаков 67), Петряк (Попов 74), Хобленко.

Попередження: Слюсар 66, Підгурський 90+4 – Удод 82, Білошевський 88.

Нагадаємо, у попередньому турі Рух програв Карпатам у львівському дербі, а Чорноморець розійшовся миром із Вересом.

Наразі у львів'ян 14 балів у активі та 6 місце в турнірній таблиці. Чорноморець набрав 12 очок та відтепер посідає 10 сходинку.