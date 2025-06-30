Рух оголосив про трансфер свого форварда в інший клуб УПЛ

Львівський Рух повідомив про розставання з клубною легендою в особі Юрія Климчука.

Про це йдеться на сайті "жовто-чорних".

Згідно з джерелом, Рух домовився з Колосом про трансфер 28-річного форварда. Сума, за яку був узгоджений перехід футболіста, не повідомляється.

"Юрій Климчук без перебільшення є легендою Руху. Форвард приєднався до "жовто-чорних" ще взимку 2019 року, коли клуб виступав у Першій лізі. Відтак Юрій є одним із творців успіхів Руху, допомігши команді вийти в УПЛ та виступати там на високому рівні. ФК Рух вдячний Юрію Климчуку за тривалу і плідну співпрацю, видатні лідерські якості, професіоналізм та внесок у розвиток клубу. Ім’я Юрія назавжди вписане в клубну історію "жовто-чорних" і Львів завжди буде радий прийняти одного зі своїх футбольних героїв. Бажаємо Юрію успіхів та нових звершень у його подальшій кар’єрі!", – йдеться у заяві клубу.

Юрій Климчук виступав за Рух з лютого 2019 року, до цього він півроку залишався без клубу.

У складі львівського колектива футболіст провів 135 матчів, у яких відзначився 42 голами та 15 асистами.

Раніше з'явилася інформація, що Колос також підписав контракти з ексзахисником Кривбаса та колишнім хавбеком Приштини з Косова.