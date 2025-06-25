Козловський назвав завдання Руха на сезон

Президент Руха Григорій Козловський розповів про те, які завдання стоять перед командою на наступний сезон.

Слова Козловського наводить пресслужба львівського клубу.

"Звісно, хочеться боротись за найвищі місця. Перед сезоном ми ставимо задачу, що команда повинна боротись за місце в топ-6 чемпіонату. Для цього ми мотивуватимемо своїх гравців, в тому числі й фінансово. Та головне для нас – грати в цікавий футбол.

Попередній головний тренер Віталій Пономарьов і його штаб навчили важливим ігровим компонентам наших гравців і зробили великий внесок у розвиток клубу. Тепер Іван Федик поділиться з командою своїми баченням футболу й ігровими принципами, і, думаю, Рух стане лише сильнішим", – заявив Козловський.