Рух та Зоря визначилися зі стартовими складами на матч 4 туру УПЛ

Офіційний сайт Української Прем’єр-ліги оприлюднив стартові склади Руха та Зорі на матч 3 туру чемпіонату України-2024/25.

Рух: Ледвій, Холод, Дідик, Роман, Руніч, Підгурський (к), Притула, Федор, Квасниця, Карабін, Краснопір.

Запасні: Ванівський, Клайвер, Семотюк, Русяк, Товарницький, Денисов, Джурабаєв, Сич, Слюсар, Герета, Слива.

Зоря: Турбаєвський, Джордан, Нваезе, Жуніор, Тронтель, Яцик, Башич, Беніто, Антюх, Кирюханцев, Герреро.

Запасні: Сапутін, Мацапура, Ескінья, Гусєв, Дришлюк, Вантух, Хахльов, Мічін, Горбач, Будківський, Кораблін, Слесар.

Нагадаємо, наразі Зоря має шість очок в активі за три гри. Луганський клуб станом на 25 серпня посідає п'яте місце у таблиці УПЛ. Рух зараз має три очка, У другому турі чемпіонату львів'яни розгромили Оболонь, а у третьому поступилися ЛНЗ.