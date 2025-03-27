Рух – Динамо Київ: де дивитися матч 22 туру УПЛ

Львівський Рух прийматиме київське Динамо у матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 29 березня, на стадіоні "Арена Львів" Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Кияни продовжують очолювати турнірну таблицю чемпіонату України, випереджаючи Олександрію на 4 залікові пункти. Шахтар відстає від Динамо на 10 очок, маючи гру в запасі.

Рух наразі розташувався на 9 місці в УПЛ, заробивши 28 балів за 21 поєдинок. В останній грі чемпіонату львів'яни мінімально поступились Ворсклі.