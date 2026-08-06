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Алієв: Пономаренко поки що зовсім не зірка

Олег Дідух — 6 серпня 2026, 00:01
Алієв: Пономаренко поки що зовсім не зірка
Матвій Пономаренко
ФК Динамо Київ

Колишній півзахисник Динамо Київ Олександр Алієв вважає, що наділяти форварда киян Матвія Пономаренка зірковим статусом поки що передчасно.

Слова Алієва наводить Український футбол.

"Давайте поки не робити з Пономаренка зірку. Скільки він зіграв за дорослу команду? Половину минулого сезону лише. І почали про нього писати, що він коштує 20 чи навіть 30 мільйонів… Та схаменіться, хлопчик ще по м'ячу не вдарив! Нехай продовжує у тому ж дусі й забиває й надалі. І не лише в УПЛ і Кубку України, а й у єврокубках.

Зірку з Пономаренка зробили журналісти. Поки він зовсім не зірка. Нехай пацан на серйозному рівні пограє. Взагалі, я до нього дуже добре ставлюся. Нехай прогресує", – заявив хавбек.

Нагадаємо, наприкінці липня Пономаренко продовжив контракт із Динамо на 5 років. У березні Матвій дебютував у складі національної збірної України. Він відзначився голом у своєму першому ж поєдинку – проти Швеції (1:3) у відборі на ЧС‑2026.

Динамо Київ Олександр Алієв Матвій Пономаренко

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