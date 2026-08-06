Ми ж бачимо, які нині футболісти у складі: Алієв зробив прогноз на матч Динамо – Карабах у ЛК

Колишній півзахисник збірної України Олександр Алієв поділився очікуваннями від матчу Динамо проти Карабаха у третьому відбірковому раунді Ліги конференцій.

Його слова передає Український футбол.

Ексфутболіст "біло-синіх" вважає, що в майбутньому протистоянні немає фаворита. Він сподівається, що позитивний результат для киян здобудуть ветерани команди:

"Знаєте, я вам ось що скажу для початку – у той час, коли я грав за Динамо, виступ у Лізі конференцій ми б сприймали як трагедію, бо наше покоління завжди прагнуло грати в Лізі чемпіонів. Нині ж наша межа, на жаль, лише Ліга конференцій… Фаворита у парі Динамо – Карабах немає. Та, звісно ж, я дуже хочу, щоб кияни пройшли далі та грали на основній стадії Ліги конференцій. Дай Боже, щоб динамівці всіх нас потішили перемогою в першому матчі. Нехай грають і Буяла, і Ярмола, та заб'ють обидва по голу".

Олександр також зробив прогноз на цей поєдинок. Він вірить, що підопічні Ігоря Костюка врешті-решт здобудуть перемогу.

"Звісно ж, повторюся, я хотів би побачити перемогу Динамо. Та ми ж бачимо, які нині футболісти у складі, як грає команда… Що б не було, а за київську команду я щиро вболіваю та переживаю. Я знаю, що чи не найбільше за результати Динамо переживає й Ігор Суркіс. Повірте, дуже сильно він переймається невдачами. Щодо підсумкових цифр на табло, то… Поставлю на те, що динамівці переможуть з рахунком 2:1", – сказав Алієв.

Зазначимо, що матч Динамо – Карабах відбудеться 6 серпня. Він розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Стежите за текстовою онлайн-трансляцією можна буде за посиланням. Напередодні Ігор Костюк назвав кадрові втрати киян перед поєдинком.